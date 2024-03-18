Apple сделала новый раздел с приложениями в App Store

Apple расширила функционал своего веб-магазина App Store, представив новый раздел, посвященный приложениям для операционной системы VisionOS. VisionOS поддерживается шлемом виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.

Раздел предоставляет пользователям возможность ознакомиться с ассортиментом приложений перед приобретением гарнитуры, что ранее было доступно только на самом устройстве.

Пока данная функция доступна лишь в Соединенных Штатах.

Презентация Vision Pro состоялась в летом 2023 года, а продажи гарнитуры стартовали 2 февраля 2024 года по цене $3499, сообщает News.Ru.