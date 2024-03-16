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Apple приобретает DarwinAI, канадский стартап по искусственному интеллекту
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

Apple приобретает DarwinAI, канадский стартап по искусственному интеллекту

В начале 2024 года американская корпорация Apple завершила сделку по приобретению канадской компании-стартапа DarwinAI, специализирующейся на разработках в области искусственного интеллекта (ИИ), согласно информации от Bloomberg. После приобретения несколько десятков сотрудников DarwinAI перешли в профильное подразделение Apple, а один из ее основателей, Александр Вонг, получил пост директора.

DarwinAI выделяется своими компактными и быстрыми ИИ-системами, что привлекло внимание Apple, активно интегрирующей и развивающей искусственный интеллект на своих устройствах. Стартап также известен своими технологиями в области визуального отслеживания компонентов в производственных процессах, а также сотрудничеством с такими гигантами как Lockheed Martin и Intel.

Основанная в 2021 году в городе Ватерлоо, провинция Онтарио, DarwinAI за время своего существования привлекла более $15 млн инвестиций и активно развивалась в сфере ИИ, став частью инновационной экосистемы Канады, сообщает ТАСС.

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