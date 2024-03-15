Компания Apple получила патент на боковой сенсорный дисплей для iPhone

Apple успешно получила патент от ведомства по патентам и товарным знакам США на инновационный боковой сенсорный дисплей для iPhone.
Согласно отчетам AppleInsider, данный компонент будет интегрирован с кнопками управления и предоставит пользователю доступ к информации о состоянии устройства, такой как время автономной работы и погодные условия.
Несмотря на это, конкретные сроки выпуска данной технологии остаются неизвестными, сообщает Российская Газета.
Ученые из Китая сообщили, что проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Исследование, проведенное учеными из Китайского Центрального Южного университета, подтверждает значимость зеленых зон в мегаполисах для поддержания здоровья.
США признали сильное отставание в арктическом флоте
Если даже Америка построит все запланированные ледоколы, она все равно будет отставать.
Фильм "Мадам Паутина" обернется для студии большими убытками и переедет из кинотеатров на сриминговые площадки
Блокбастер Мадам Паутина стартовал сразу на нескольких стриминговых платформах: Apple TV+ и Disney+. Фильм является частью единой всленной про Человека-Паука, правами на которого владеет компания Sony.
Ученые РФ разработали технологию, способную увеличить скорость работы электроники в тысячу раз
Достижение стало возможным благодаря генерации спиновых волн в тонкопленочных структурах на основе оксида никеля, проведенной специалистами из Саратовского национального исследовательского университета им. Чернышевского и Института радиотехники и электроники им. Котельникова РАН.