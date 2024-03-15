Компания Apple получила патент на боковой сенсорный дисплей для iPhone

Apple успешно получила патент от ведомства по патентам и товарным знакам США на инновационный боковой сенсорный дисплей для iPhone.

Согласно отчетам AppleInsider, данный компонент будет интегрирован с кнопками управления и предоставит пользователю доступ к информации о состоянии устройства, такой как время автономной работы и погодные условия.

Несмотря на это, конкретные сроки выпуска данной технологии остаются неизвестными, сообщает Российская Газета.