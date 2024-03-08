Apple разрабатывает складной ноутбук с огромным 20-дюймовым экраном

Новый MacBook со складным экраном ожидается на рынке к 2027 году.

Информация о деталях устройства пока отсутствует, но это может сигнализировать о том, что разработка складных iPhone или iPad в ближайшем будущем не планируется. На текущий момент самым крупным ноутбуком Apple является 16-дюймовый MacBook Pro, в то время как наиболее свежие модели представлены 13- и 15-дюймовыми MacBook Air на чипе М3, сообщает Газета.Ру.