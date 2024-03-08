Apple разрабатывает складной ноутбук с огромным 20-дюймовым экраном

Новый MacBook со складным экраном ожидается на рынке к 2027 году.
Информация о деталях устройства пока отсутствует, но это может сигнализировать о том, что разработка складных iPhone или iPad в ближайшем будущем не планируется. На текущий момент самым крупным ноутбуком Apple является 16-дюймовый MacBook Pro, в то время как наиболее свежие модели представлены 13- и 15-дюймовыми MacBook Air на чипе М3, сообщает Газета.Ру.
Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня
Журнал India Today написал в статье, что крупнейшие индийские авиакомпании отправили в полёт пассажирские лайнеры исключительно с женским экипажем.
Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки
Объявлено о вложении рекордных 5,6 миллиарда евро в период с 2025 по 2030 год с целью поддержки выпуска более 40 новых продуктов и развития передовых технологий, направленных на снижение углеродных выбросов.
Завод "Москвич" резко снизил стоимость своих автомобилей
Седан "Москвич 6" 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех комплектациях, одновременно лишившись предыдущей "прямой скидки" в 200 тыс. рублей для двух версий с вариатором.
Эксперты в области автомобильной индустрии подчеркивают важность замены моторного масла весной
В сравнении с другими временами года, зимой масло быстрее теряет свои свойства из-за перепадов температур, что приводит к его быстрому старению и увеличенному износу двигателя.