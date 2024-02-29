В Китае появилась возможность взять в аренду Apple Vision Pro с возможностью выкупа

Местные предприниматели нашли способ извлечь выгоду из интереса к новому гаджету, организовав "прокат" дорогостоящего устройства. На торговых площадках предлагаются услуги аренды в крупных городах Китая, с ценами от $13 в час до $200 за сутки.
Некоторые компании, такие как Vision Space, создали пункты проката в городах, где за умеренную плату можно опробовать Vision Pro.
Энтузиасты готовы платить значительные суммы за возможность познакомиться с этой новой технологией, которую многие считают потенциальным прорывом в сфере виртуальной и дополненной реальности. Отзывы пользователей указывают на то, что Vision Pro действительно превосходит существующие VR-решения, сообщает Ferra.Ru.
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