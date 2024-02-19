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Ведущий онлайн-кинотеатр в России теперь доступен через Apple Vision Pro
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:16

Ведущий онлайн-кинотеатр в России теперь доступен через Apple Vision Pro

"Кинопоиск" на Apple Vision Pro предоставляет пользователям возможность потокового просмотра широкого спектра контента, включая фильмы, сериалы, спортивные трансляции, а также доступ к энциклопедии сервиса и материалам редакции. Пользователи могут наслаждаться контентом в высоком качестве с разрешением 4К и HDR, а также загружать его для просмотра в режиме оффлайн, сообщает RT.

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