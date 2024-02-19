Ведущий онлайн-кинотеатр в России теперь доступен через Apple Vision Pro

"Кинопоиск" на Apple Vision Pro предоставляет пользователям возможность потокового просмотра широкого спектра контента, включая фильмы, сериалы, спортивные трансляции, а также доступ к энциклопедии сервиса и материалам редакции. Пользователи могут наслаждаться контентом в высоком качестве с разрешением 4К и HDR, а также загружать его для просмотра в режиме оффлайн, сообщает RT.
Банки ОАЭ начали закрывать счета российских клиентов
Счета российских бизнесменов и компаний стали закрывать банки Объединенных Арабских Эмиратов. Такие меры приняли, чтобы избежать новых санкций в отношении государства.
Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись
Научное открытие о самой древней наскальной живописи в Патагонии было объявлено после успешных раскопок на древней наскальной стоянке, известной как Куэва-Уэнул 1.
Россиянам сообщили об ответственности за разглашение зарплат коллег
Государственная инспекция труда по Нижегородской области предупредила сотрудников о возможной дисциплинарной ответственности за разглашение зарплат коллег без их согласия.
Эксперт Саверский: неразборчивые рецепты лекарств вызывают ошибки
Эксперт Александр Саверский отмечает, что такие неразборчивые рецепты могут привести к ошибкам в выдаче лекарств в аптеке, что в свою очередь может иметь серьезные последствия, включая отравление пациента.