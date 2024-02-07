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Цены на Apple Vision Pro в России значительно превышают розничные цены в США
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:05

Цены на Apple Vision Pro в России значительно превышают розничные цены в США

На американском рынке устройство стоит от $3499 до $3899, что в пересчете на рубли составляет примерно 318-355 тыс. руб. Однако, российские ретейлеры продвигают продукт по значительно более высоким ценам.

На "Яндекс.Маркете" гарнитура доступна только в версии на 256 ГБ за 900 тыс. руб., что почти в три раза превышает американскую цену. Другие российские магазины также предлагают устройство по ценам от 499 до 890 тыс. руб.

Некоторые из них указывают на сроки доставки, которые могут варьироваться от следующего дня до 20 дней. Представители "Яндекс.Маркета" ожидают появление новых предложений от других продавцов в ближайшее время, сообщает Газета.Ру.

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