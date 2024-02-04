Некоторые американцы вернули Apple Vision Pro в магазины из-за недостатков гаджета

Отзывы покупателей высказывают разочарование ограниченным полем зрения в режиме прозрачности, низким качеством изображения окружающей среды на экранах камеры, а также большим весом устройства, вызывающим быструю усталость головы и лица. Некоторые пользователи также высказались о высокой стоимости, несовершенствах в системе управления жестами и взглядом, подчеркнув, что ошибки в управлении вызывают недовольство.

Несмотря на негативные отзывы, большинство пользователей оценивают гарнитуру положительно, отмечая выдающееся качество дисплеев и уникальный опыт просмотра фильмов. Гарнитуры Vision Pro поступили в продажу в США 2 февраля, а мировой выпуск обещан до конца года, сообщает Газета.Ру.