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Некоторые американцы вернули Apple Vision Pro в магазины из-за недостатков гаджета
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:43

Некоторые американцы вернули Apple Vision Pro в магазины из-за недостатков гаджета

Отзывы покупателей высказывают разочарование ограниченным полем зрения в режиме прозрачности, низким качеством изображения окружающей среды на экранах камеры, а также большим весом устройства, вызывающим быструю усталость головы и лица. Некоторые пользователи также высказались о высокой стоимости, несовершенствах в системе управления жестами и взглядом, подчеркнув, что ошибки в управлении вызывают недовольство.

Несмотря на негативные отзывы, большинство пользователей оценивают гарнитуру положительно, отмечая выдающееся качество дисплеев и уникальный опыт просмотра фильмов. Гарнитуры Vision Pro поступили в продажу в США 2 февраля, а мировой выпуск обещан до конца года, сообщает Газета.Ру.

Мир

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Некоторые страны предупреждают туристов об опасных обезьянах

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Общество

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Новости