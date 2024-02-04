Некоторые американцы вернули Apple Vision Pro в магазины из-за недостатков гаджета

Отзывы покупателей высказывают разочарование ограниченным полем зрения в режиме прозрачности, низким качеством изображения окружающей среды на экранах камеры, а также большим весом устройства, вызывающим быструю усталость головы и лица. Некоторые пользователи также высказались о высокой стоимости, несовершенствах в системе управления жестами и взглядом, подчеркнув, что ошибки в управлении вызывают недовольство.
Несмотря на негативные отзывы, большинство пользователей оценивают гарнитуру положительно, отмечая выдающееся качество дисплеев и уникальный опыт просмотра фильмов. Гарнитуры Vision Pro поступили в продажу в США 2 февраля, а мировой выпуск обещан до конца года, сообщает Газета.Ру.
Университет UNSW предупреждает: дефицит витамина B12 и депрессия могут вызвать "псевдодеменцию"
Проблемы с памятью и утрата интереса к обычным занятиям могут быть признаками деменции или обратимых состояний, таких как депрессия, дефицит витамина B12 и гипотиреоз.
Некоторые страны предупреждают туристов об опасных обезьянах
Япония, Индия и Таиланд выдали предупреждение туристам и местным жителям о "дьявольских обезьянах", вызванное серией жестоких нападений за последние месяцы. Власти рекомендуют избегать подкормки обезьян, так как это может привести к агрессивным реакциям, включая рваные раны и переломы.
Регулярный автобусный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону и Стамбул, будет запущен с 1 марта
Автобусы будут отправляться из Ростова-на-Дону в 9:00 во вторник, пятницу и воскресенье, с прибытием в Стамбул в 1:00 в четверг, воскресенье и вторник. Стоимость билета в одну сторону составит 110 долларов или примерно десять тысяч рублей.
Ученые обнаружили способ защитить глаза и почки от повреждений при диабете
Исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology, выявило новый препарат, способный защитить сосуды и предотвратить диабетические осложнения глаз и почек. Ученые обнаружили, что молекула, блокирующая фермент гепараназу, может предотвратить повреждение гликокаликса — защитной оболочки кровеносных сосудов.