Adobe представила новое приложение Firefly AI для Apple Vision Pro

Ранее применяемый, например, в Photoshop, этот инструмент теперь доступен в виде нативного приложения. Firefly AI призван улучшить пользовательский опыт, позволяя перемещать и размещать созданные изображения в реальном мире.

Интерфейс приложения остается знакомым для пользователей веб-версии, где текстовое описание вводится в поле запроса, а затем, нажав "создать", приложение предоставляет четыре различных изображения для виртуального размещения в доме. Модель искусственного интеллекта Firefly использует "пищевые метки" для изображений, встраивая метаданные, четко указывающие на их генерацию при помощи искусственного интеллекта, и предназначена для коммерческого использования, сообщает Ferra.Ru.