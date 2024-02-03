Adobe представила новое приложение Firefly AI для Apple Vision Pro

Ранее применяемый, например, в Photoshop, этот инструмент теперь доступен в виде нативного приложения. Firefly AI призван улучшить пользовательский опыт, позволяя перемещать и размещать созданные изображения в реальном мире.
Интерфейс приложения остается знакомым для пользователей веб-версии, где текстовое описание вводится в поле запроса, а затем, нажав "создать", приложение предоставляет четыре различных изображения для виртуального размещения в доме. Модель искусственного интеллекта Firefly использует "пищевые метки" для изображений, встраивая метаданные, четко указывающие на их генерацию при помощи искусственного интеллекта, и предназначена для коммерческого использования, сообщает Ferra.Ru.
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