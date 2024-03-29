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Российский посол в США прокомментировал отказ американских властей сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:22

Российский посол в США прокомментировал отказ американских властей сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом

Американские власти отказались сотрудничать с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия никогда не бегала за США и не выпрашивала никаких подачек.

Если американские власти не готовы сотрудничать с РФ в борьбе с такой явной глобальной угрозой как терроризм, то это исключительно их дело. Россия будет сотрудничать с теми государствами, которые поддерживают инициативу российской стороны и готовы к любым видам сотрудничества. Россия никого не ждёт, она продолжает работать на благо себе и всему миру, заключил Антонов.

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