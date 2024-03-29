Американские власти отказались сотрудничать с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия никогда не бегала за США и не выпрашивала никаких подачек.
Если американские власти не готовы сотрудничать с РФ в борьбе с такой явной глобальной угрозой как терроризм, то это исключительно их дело. Россия будет сотрудничать с теми государствами, которые поддерживают инициативу российской стороны и готовы к любым видам сотрудничества. Россия никого не ждёт, она продолжает работать на благо себе и всему миру, заключил Антонов.
Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"
Южнокорейское новостное издание The Korea Herald опубликовало на страницах одного из номеров карикатуру на теракт в "Крокус Сити Холле".
Выступление Байдена было прервано протестующими пацифистами
Они обвинили его в крови на руках.
Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.
Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
Импорт, в противоположность этому, сократился.