Во льдах пустоши Антарктиды археологи обнаружили следы возможного древнего города, указывающие на наличие ранее неизвестной цивилизации. Фрагменты этого города начали оттаивать из-за глобального потепления, и их обнаружение стало результатом анализа спутниковых снимков NASA.

Местоположение этого древнего города известно: координаты 6°30'07.9″S 99°58'05.2 E, близ ледника Туэйтса. Несмотря на заинтересованность ученых, официальных догадок относительно истории происхождения этого города пока нет.

Спекуляции варьируют от возможности существования древней цивилизации до того, что это природный феномен, подкрепленный фантазиями любителей теорий заговора и альтернативной истории. Несмотря на неопределенность, обнаружение вызвало широкий интерес, и уже появились планы экспедиций для ближайшего изучения загадочных следов во льдах Антарктиды, сообщает МедиаПоток.