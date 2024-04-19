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По слухам в Android 15 появится функция мониторинга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:33

По слухам в Android 15 появится функция мониторинга "здоровья" аккумуляторов смартфонов

Развитие технологий в мире мобильных устройств продолжается, и Android 15 обещает внедрить новый функционал, который позволит мониторить "здоровье" как аккумуляторов, так и встроенной памяти смартфонов.

В бета-версии операционной системы обнаружено упоминание инструмента для оценки состояния чипов памяти, предполагаемо, с аналогичной точностью измерений, как у функции отслеживания заряда аккумулятора. Эта информация будет доступна через приложение "Диагностика устройства".

Новый API будет определять состояние чипов и выдавать процент износа, который будет округляться. Однако, для точной работы новой функции смартфон должен поддерживать сбор статистики через Health HAL на аппаратном уровне. В настоящее время неясно, когда нововведение будет доступно в релизных версиях Android 15, но важно отметить, что на устройствах, не поддерживающих Health HAL, возможны погрешности до 10%, сообщает 4pda.

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