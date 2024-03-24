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Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:44

Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи

Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.

Вместе с этим, в обновлении имеются улучшения в эффективности, интерфейсе и безопасности. Тестирование Android 15 проходит в три этапа, с ожидаемым выпуском полноценной версии в конце лета или начале осени 2024 года, сообщает Газета.Ру.

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