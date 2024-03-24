Google выпустила Android 15 Developer Preview (DP) 2, включающее поддержку спутниковой связи

Обновление позволяет приложениям определять использование спутникового подключения и предоставляет функциональность для отправки СМС и ММС через спутниковую связь.
Вместе с этим, в обновлении имеются улучшения в эффективности, интерфейсе и безопасности. Тестирование Android 15 проходит в три этапа, с ожидаемым выпуском полноценной версии в конце лета или начале осени 2024 года, сообщает Газета.Ру.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Британские археологи обнаружили микропластик в археологических отложениях, относящихся к I-II векам нашей эры
Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment (STE), привлекло внимание научного сообщества. Образцы, хранящиеся в архивах с 1980-х годов, содержали крошечные частицы микропластика на глубинах более семи метров.
Эксперт в области смартфонов Харитонов дал ценные советы по действиям при потере устройства
Эксперт в области смартфонов Евгений Харитонов подчеркнул различия между системами отслеживания iPhone и Android-устройств, рекомендуя заранее активировать соответствующие функции.
GAC Motor планирует ввести на российский рынок автомобили под брендом Aion
Электромобили будут представлены под суббрендом Aion, включая модели Aion S, Aion ES, Aion Y Plus, Aion LX и Anion.