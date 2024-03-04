В Android планируют внедрить аналог биометрического сенсора Face ID

На выставке MWC 2024 компания Samsung в сотрудничестве с британским стартапом Metalenz, базирующимся на исследованиях Гарвардской лаборатории, представили аналог биометрического сенсора Face ID под названием Polar ID для устройств на платформе Android.

Основное отличие нового сенсора заключается в его способности захватывать поляризованное изображение лица, которое является уникальным для каждого человека. Этот метод позволяет проводить идентификацию пользователя, проецируя слепок лица на устройстве.

Разработчики утверждают, что Polar ID более доступен по цене и занимает меньше места в смартфоне по сравнению с Face ID. Однако, согласно инженерам Metalenz, подобные сенсоры будут доступны на рынке не раньше 2025 года, так как эти технологии только начинают свой путь развития, сообщает Ferra.Ru.