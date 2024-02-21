Эксперты предупредили о вирусах Anatsa на платформе Android, которые оказались троянами

Google спешно удалила все затронутые приложения из магазина Google Play. В ходе атаки вредоносные программы использовались для мошенничества, причем некоторые из них стали популярными в магазине приложений.

Эти программы запрашивали специальные разрешения, чтобы получить доступ к системе устройства. После инфицирования хакеры могли удаленно управлять приложениями и красть личные данные пользователей.

Рекомендации специалистов включают избегание загрузки приложений от неизвестных разработчиков и ограничение предоставляемых разрешений для программ, чтобы обезопасить устройства и личные данные пользователей, особенно в Великобритании, Германии, Испании, Словакии, Словении и Чехии, сообщает Astera.