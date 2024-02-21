Google спешно удалила все затронутые приложения из магазина Google Play. В ходе атаки вредоносные программы использовались для мошенничества, причем некоторые из них стали популярными в магазине приложений.
Эти программы запрашивали специальные разрешения, чтобы получить доступ к системе устройства. После инфицирования хакеры могли удаленно управлять приложениями и красть личные данные пользователей.
Рекомендации специалистов включают избегание загрузки приложений от неизвестных разработчиков и ограничение предоставляемых разрешений для программ, чтобы обезопасить устройства и личные данные пользователей, особенно в Великобритании, Германии, Испании, Словакии, Словении и Чехии, сообщает Astera.
Госдума решила оставить Великобританию без нашей рыбы
Спикер Вячеслав Володин назвал это решение заслугой президента Путина.
Индия купила рекордное количество нефти у России
Индия в 2023 году поставила в США продуктов переработки нефти на сумму 1 млрд долл. Все бы ничего, но сырье было изначально добыто у России.
Российскую нейросеть научили предсказывать распространение опасного вулканического пепла
Яндекс в сотрудничестве со школой анализа данных представил сервис прогнозирования распространения вулканического пепла, используя нейросети и облачную платформу.
В России разрабатывают софт для квантовых компьютеров
Росатом создал программное обеспечение для квантовых компьютеров, опережая зарубежных коллег, заявил советник генерального директора госкорпорации, Руслан Юнусов.