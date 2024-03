Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала

Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).

"Among Us" - это мултиплеер, действие которого происходит в пространстве космического корабля. Каждый игрок может выбрать одного героя, которым ему придётся управлять.

В игре 10 персонажей в виде космонавтов разных цветов. Только 1-3 космонавта являются предателями, цель которых убивать остальных игроков. Другие члены экипажа космического корабля пытаются выявить, кто из них предатель.

Игра напоминает что-то между романами Агаты Кристи и настольной игрой "Мафия". Игру уже скачали за время ее существования десятки миллионов раз. Она стала одной из самых популярных мобильных игр за всю историю платформы наравне с хитом "Angry Birds".