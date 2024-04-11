Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.

По новым данным исследования, в Горном Алтае существовала древняя цивилизация, которая, возможно, исчезала вследствие землетрясения.

В Горном Алтае пазырыкская цивилизация просуществовала с четвёртого века до нашей эры по второй век нашей эры. Дальше ее история обрывается.

По одной из новейших версий, выдвинутой учёными, исчезновение древней цивилизации было связано с мощнейшей сейсмической активностью, а именно сильным землетрясением, которое могло сыграть не последнюю роль в судьбе пазырыкского народа.