Ильхам Алиев прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Встречали азербайджанского главу зам министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица российского государства.
В рамках визита президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят ряд важных политических, экономических вопросов, а также дальнейшее сотрудничество и союзничество.
Также лидеры посетят и проведут встречу с ветеранами строительства Байкала-Амурской магистрали, которую курировал еще бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев. Данной магистрали в этом году исполняется 50 лет.
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