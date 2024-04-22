Ильхам Алиев прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прибыл в московский аэропорт Внуково-2. Встречали азербайджанского главу зам министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица российского государства.

В рамках визита президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят ряд важных политических, экономических вопросов, а также дальнейшее сотрудничество и союзничество.

Также лидеры посетят и проведут встречу с ветеранами строительства Байкала-Амурской магистрали, которую курировал еще бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев. Данной магистрали в этом году исполняется 50 лет.