Singapore Airlines выплатит компенсацию пассажирам, пострадавшим от сильной турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур. Пострадавшим с серьезными травмами предложат до 25 тысяч долларов, с возможностью увеличения суммы для покрытия медицинских расходов.
Тем, кто получил легкие повреждения, выплатят по 10 тысяч долларов. Также будет возвращена стоимость билетов всем пассажирам данного рейса. Информация о компенсации родственникам пассажира, умершего от сердечного приступа во время турбулентности, не указана.
Фото: flickr.com/Aero Icarus (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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