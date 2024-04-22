Российские СМИ сообщают о требовании Российской Федерации к авиакомпании Turkish Airlines и МИДу Турции об официальных разъяснениях относительно отказов гражданам РФ в транзите через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку.
Проблема вызвала дипломатическое вмешательство после того, как более 10 российских пассажиров не были допущены к посадке на рейс в Мехико. Turkish Airlines сослалась на "запрет секьюрити", отказавшись возвращать деньги за билеты.
Проблема тянется уже почти два месяца, оставляя сотни россиян без возможности транзита через Турцию в Латинскую Америку. В Turkish Airlines не предоставили официального комментария, сообщает TourDom.Ru.
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