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Российская сторона запросила у Турции разъяснения по отказам россиянам в транзите в Латинскую Америку
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:20

Российская сторона запросила у Турции разъяснения по отказам россиянам в транзите в Латинскую Америку

Российские СМИ сообщают о требовании Российской Федерации к авиакомпании Turkish Airlines и МИДу Турции об официальных разъяснениях относительно отказов гражданам РФ в транзите через аэропорт Стамбула в Латинскую Америку.

Проблема вызвала дипломатическое вмешательство после того, как более 10 российских пассажиров не были допущены к посадке на рейс в Мехико. Turkish Airlines сослалась на "запрет секьюрити", отказавшись возвращать деньги за билеты.

Проблема тянется уже почти два месяца, оставляя сотни россиян без возможности транзита через Турцию в Латинскую Америку. В Turkish Airlines не предоставили официального комментария, сообщает TourDom.Ru.

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