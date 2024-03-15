Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая

Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.
Авиакомпания предлагает два вылета в неделю — по средам и субботам. Полетная программа будет продолжаться до конца октября, сообщает Ura.Ru.
FDA одобрило первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита в США
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Rezdiffra, первый препарат для лечения неалкогольного стеатогепатита, серьезного заболевания печени.
Медведев опубликовал провокационные фото и комментарий к нему
Политик таким образом пригрозил виновным в обстрелах городов РФ.
Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
Эксперты выделили преимущества автомобилей "москвич"
Столичный автомобильный завод "Москвич" уведомил о значительном понижении цен на две ключевые модели марки: городской кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6".