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Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:59

Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая

Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.

Авиакомпания предлагает два вылета в неделю — по средам и субботам. Полетная программа будет продолжаться до конца октября, сообщает Ura.Ru.

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