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В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину

Российские туристы получают отказ в перелете в Аргентину в Turkish Airlines в соответствии с правилами въезда, требующими наличие билетов в обе стороны и бронирование отеля на весь период пребывания.

Это подтверждено представителями авиакомпании, которые отметили, что такие меры приняты для соблюдения требований миграционных властей. Отказ от перевозки связан с риском вынужденной депортации пассажиров из-за недостаточного багажа, отсутствия определенных документов или отсутствия опыта путешествий за рубежом. Новые требования могут быть причиной данной реакции авиакомпании, сообщает News.Ru.

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