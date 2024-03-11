В авиакомпании Turkish Airlines объяснили причины отказа россиянам в перелете в Аргентину

Российские туристы получают отказ в перелете в Аргентину в Turkish Airlines в соответствии с правилами въезда, требующими наличие билетов в обе стороны и бронирование отеля на весь период пребывания.
Это подтверждено представителями авиакомпании, которые отметили, что такие меры приняты для соблюдения требований миграционных властей. Отказ от перевозки связан с риском вынужденной депортации пассажиров из-за недостаточного багажа, отсутствия определенных документов или отсутствия опыта путешествий за рубежом. Новые требования могут быть причиной данной реакции авиакомпании, сообщает News.Ru.
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Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.
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