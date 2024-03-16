Пользователи смогли увидеть прототип зарядного кейса для AirPods Pro

Недавно был представлен прототип зарядного кейса для AirPods Pro со встроенным сенсорным OLED-экраном, позволяющим контролировать различные функции устройства. Этот инновационный продукт, разработанный китайскими специалистами, предоставляет пользователю возможность управлять шумоподавлением, находить ушные наушники, настраивать эквалайзер и блокировать экран.

Экран также отображает уровень заряда устройства и состояние Bluetooth.

Дизайн кейса, вероятно, был вдохновлен патентом Apple 2021 года, что подчеркивает его потенциальную связь с технологическими разработками компании. Однако, следует отметить, что Apple не имеет прямого участия в этом проекте, сообщает Ferra.Ru.