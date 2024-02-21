Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году

Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году. AirPods 4 будут иметь обновленный дизайн и форму для лучшей посадки в ухе, а дорогая версия также будет оснащена системой активного шумоподавления и динамиком в кейсе для обнаружения через приложение "Локатор" на iPhone.

AirPods Max второго поколения получат разъем USB-C и новые цвета, но без других значительных инноваций. Также упомянуто, что AirPods Pro, выход которых ожидается в 2024 году, будут иметь новый чип H3 для улучшения звучания, сообщает Газета.Ру.