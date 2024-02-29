Adobe представила экспериментальный проект Project Music GenAI Control

Project Music GenAI Control использует искусственный интеллект для создания и настройки музыки на основе текстовых запросов.

Пользователи могут генерировать музыку, вводя текстовое описание стиля, такого как "веселый танец" или "грустный джаз", и редактировать аудио без переключения на специализированное программное обеспечение.

Интегрированные инструменты редактирования Adobe позволяют настраивать результаты, изменяя темп, интенсивность и структуру. Проект также может корректировать сгенерированный аудиофайл на основе мелодии-образца и увеличивать его длину.

Разработка проекта ведется совместно с Университетом Калифорнии и Школой компьютерных наук Карнеги-Меллона и находится на раннем этапе. Инструмент пока не доступен широкой публике, но Adobe планирует интегрировать его в существующие инструменты редактирования в будущем, сообщает Ferra.Ru.