Российский лидер Владимир Путин поздравил Финансовый университет при Правительстве РФ со 105-летием.
Президент отметил, что университет выпустил огромное количество первоклассных специалистов из разных областей, включая банковскую, финансовую и политическую.
Также благодаря блистательному преподавательскому составу студенты прекрасно справляется со сложными профессиональными задачами, преобретают необходимые для профессии навыки и добиваются успеха в своей отрасли, прославляя страну и принося бесценную пользу народу России.
Финансовый университет был впервые основан в 1919 году. В 1946 году в ходе объедения двух высших учебных заведений был создан Московский Финансовый университет. Уже в 1992 году вуз приобрёл новое название Государственная финансовая академия, а потом с наступлением 1992 года стал академией при Правительстве РФ. В 2010 году вуз и приобрёл своё нынешнее название: Финансовый университет при Правительстве РФ.
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