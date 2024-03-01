Российский лидер Владимир Путин поздравил Финансовый университет при Правительстве РФ со 105-летием.

Президент отметил, что университет выпустил огромное количество первоклассных специалистов из разных областей, включая банковскую, финансовую и политическую.

Также благодаря блистательному преподавательскому составу студенты прекрасно справляется со сложными профессиональными задачами, преобретают необходимые для профессии навыки и добиваются успеха в своей отрасли, прославляя страну и принося бесценную пользу народу России.

Финансовый университет был впервые основан в 1919 году. В 1946 году в ходе объедения двух высших учебных заведений был создан Московский Финансовый университет. Уже в 1992 году вуз приобрёл новое название Государственная финансовая академия, а потом с наступлением 1992 года стал академией при Правительстве РФ. В 2010 году вуз и приобрёл своё нынешнее название: Финансовый университет при Правительстве РФ.