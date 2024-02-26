В зоне СВО был уничтожен танк модели Abrams в Авдеевском направлении.
Abrams - это основной серийный танк США, который выпускается с 1980 годов. Его броня является наиболее тяжёлой, она весит более 62 тонн.
Вашингтон намерен поставить на Украину танки модели Abrams в общем количестве - 31 единица. В Москве неоднократно говорили, что несмотря на столь объёмную помощь Украине, это не изменит ничего в нынешнем фронтовом положении ВСУ. Любая западная техника будет гореть, пообещал Кремль.
Это подтверждают и сомнение в своей победе украинских чиновников, чьи слова передаёт американское новостное издание Wall Street Journal.
Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, касающейся работы федерального правительства
Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, которая полностью могла бы наладить финансирование федерального правительства США.
Банкир Джейкоб Ротшильд скончался в возрасте 87 лет
Сообщение о кончине финансиста появилось в сети X (заблокирована в России), на странице Поместья Уоддесдон, управляемое фондом Ротшильдов.
На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли
Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снимет сериал про появление и развитие хлебной отрасли.
На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов
На официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сообщили о смерти артиста театра и кино Эрнста Романова.