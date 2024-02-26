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В Авдеевском направлении был уничтожен танк Abrams
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 19:00

В Авдеевском направлении был уничтожен танк Abrams

В зоне СВО был уничтожен танк модели Abrams в Авдеевском направлении.

Abrams - это основной серийный танк США, который выпускается с 1980 годов. Его броня является наиболее тяжёлой, она весит более 62 тонн.

Вашингтон намерен поставить на Украину танки модели Abrams в общем количестве - 31 единица. В Москве неоднократно говорили, что несмотря на столь объёмную помощь Украине, это не изменит ничего в нынешнем фронтовом положении ВСУ. Любая западная техника будет гореть, пообещал Кремль.

Это подтверждают и сомнение в своей победе украинских чиновников, чьи слова передаёт американское новостное издание Wall Street Journal.

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