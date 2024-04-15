Лимитированный купе Abarth Classiche 1300 OT, основанный на Alfa Romeo 4C, выпущен в честь 75-летия Abarth, будет доступен всего в пяти экземплярах. Эта модель вдохновлена спортивными автомобилями 1960-х годов и оснащена углепластиковым кузовом, плексигласовым задним стеклом и воздухозаборником на крыше для охлаждения салона. Ее сердце — двигатель объемом 1,7 литра с турбонаддувом, который выдает мощность 240 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм.
Abarth продолжает отмечать свое 75-летие, представляя Abarth Classiche 1300 OT, который подражает гоночному Fiat-Abarth OT 1300 из 60-х годов. Этот автомобиль будет доступен всего в пяти экземплярах. Модель базируется на шасси Alfa Romeo 4C и является производным проектом Stellantis Heritage, подобно спайдеру Abarth Classiche 1000 SP. Под капотом также может скрываться тот же двигатель, что и у Alfa Romeo 4C, который обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 4,5 секунды и максимальную скорость 258 км/ч.
Пока нет информации о двигателе, но предполагается, что Abarth Classiche 1300 OT будет использовать тот же двигатель, что и его предшественники, сообщает Motor.
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