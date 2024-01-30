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Автомобилистам из России рассказали о штрафах за определенные детали
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:25

Автомобилистам из России рассказали о штрафах за определенные детали

Владельцев автомобилей в России предостерегли о возможных штрафах и серьезных последствиях при замене определенных деталей на неоригинальные запчасти. Госавтоинспекция сообщила, что замена заводских агрегатов разрешена лишь при наличии соответствующих сертификатов.

После замены необходимо пройти тестирование в специализированной лаборатории и зарегистрировать изменения в ГИБДД. К числу подлежащих ограничениям деталей относятся бампер, обвесы, фары, диски, зеркала, а также элементы интерьера, вроде руля и сидений. Замена таких деталей на нестандартные может представлять угрозу для безопасности владельца и других участников дорожного движения. Нарушения попадают под статью 12.5 КоАП, сопровождаются штрафами от 500 до 2 тыс. рублей и могут привести к лишению водительских прав, сообщает Актуальные Новости.

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