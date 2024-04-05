Власти Воркуты отменили очные занятия для школьников и студентов первых и вторых курсов из-за сильной метели.
В заполярном городе к вечеру пятницы температура воздуха понизится до 19 градусов мороза, а ветер усилится до 22 м/с, видимость будет ухудшаться до 200-700 м.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с первого по 11-й класс, для первого и второго курсов средних профессиональных учебных заведений", — говорится в сообщении МЧС.
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