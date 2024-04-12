Индийские правоохранители готовы бороться с терроризмом на территории соседней страны, с которой не самые лучшие отношения. Индия упрекает Пакистан, что если те сами не могут ликвидировать терроризм, то стоит обратиться за помощью к индийским спецслужбам, сообщает ТАСС.
Индийский министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что если Пакистану сложно бороться с терроризмом, то ему следует обратиться за помощью к Индии. Возможно, население пакистанской части Кашмира примет решение об объединении с Индией. "Этот регион был, есть и будет нашим", — сообщил Сингх.
Ранее он заявлял, что индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
По данным The Guardian, индийские спецслужбы по заданию правительства с 2020 года ликвидировали около 20 предполагаемых террористов в Пакистане.
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