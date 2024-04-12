МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности

В связи с отсутствием совместных усилий со стороны ядерных держав, Россия будет самостоятельно решать вопросы по обеспечению безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
"Мы предпочитаем рассматривать в качестве приоритетных те меры, которые направлены на снижение конфронтационного потенциала между ядерными державами путем устранения коренных противоречий в области безопасности. В отсутствие условий для совместных усилий такого рода, мы будем действовать на данном этапе самостоятельно", – отметил дипломат.
В частности, как отметил Ермаков, вопросы обеспечения безопасности будут решаться путем реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по денацификации и демилитаризации Украины, а также недопущению ее поглощения "враждебным блоком НАТО".
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