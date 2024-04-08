Из-за сильной метели, движение грузовых автомобилей по федеральной трассе "Кола" в Карелии было остановлено на ночь 8 апреля. Но движение было полностью восстановлено, уже к 5:15 утра того же дня, согласно пресс-службе ФКУ Упрдор "Кола".
Автодорога Санкт-Петербург — Мурманск была перекрыта для большегрузов с 22:00 7 апреля из-за погодных условий, в частности, метели. Ограничение касалось Сегежского, Беломорского муниципальных районов и Медвежьегорского района Карелии.
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