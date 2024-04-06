Посол РФ заявил, что граница с Финляндией стала зоной потенциальной эскалации

Граница РФ и Финляндии стала зоной потенциальной эскалации - посол РФ.Новость дополняется.
Если Кишинев объединится с Румынией, Гагаузия выйдет из Молдавии, заявила Гуцул
Так Гуцул отреагировала на слова премьер-министра Румынии о том, что в Молдавии живут румыны.
Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви
Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.
В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты
Массовое производство автоматизированных модулей жидкой ленты запустят в 2025 году
Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области
Лауреатами премии стали люди, которые добились серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.