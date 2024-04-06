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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:15

Посол РФ заявил, что граница с Финляндией стала зоной потенциальной эскалации

Граница РФ и Финляндии стала зоной потенциальной эскалации - посол РФ.Новость дополняется.

Мир

Если Кишинев объединится с Румынией, Гагаузия выйдет из Молдавии, заявила Гуцул

Если Кишинев объединится с Румынией, Гагаузия выйдет из Молдавии, заявила Гуцул

Так Гуцул отреагировала на слова премьер-министра Румынии о том, что в Молдавии живут румыны.

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Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви

Стало известно, что происходит с монетками, брошенными в фонтан Треви

Фонтан Треви в Риме привлекает туристов со всего мира, которые бросают в него монетки, следуя старинному ритуалу для возвращения в город или для загадывания заветных желаний.

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Общество

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

В 2025 году в России начнут массовое производство модулей жидкой ленты

Массовое производство автоматизированных модулей жидкой ленты запустят в 2025 году

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Лауреатов ежегодной премии

Лауреатов ежегодной премии "Созидание" наградил губернатор Белгородской области

Лауреатами премии стали люди, которые добились ﻿серьезных профессиональных успехов и сумели остаться на своих местах в сложных условиях, продолжая помогать людям и региону.

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Новости