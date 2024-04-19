Боевой самолет ВКС России Ту-22М3В упал Ставрополье. Он возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи в зоне СВО, сообщает Минобороны. Самолет потерпел крушение по неизвестным причинам. Летчики успели катапультироваться в составе трех человек. Поисковые отряды двоих летчиков нашли. Третьего ищут.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении боевого самолета и найденных двух пилотах, котрых отправили в больницу. "Найдены двое лётчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе", — сообщил глава региона.
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