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В Ставрополье после выполнения боевой задачи потерпел крушение Ту-22М3
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:59

В Ставрополье после выполнения боевой задачи потерпел крушение Ту-22М3

Боевой самолет ВКС России Ту-22М3В упал Ставрополье. Он возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи в зоне СВО, сообщает Минобороны. Самолет потерпел крушение по неизвестным причинам. Летчики успели катапультироваться в составе трех человек. Поисковые отряды двоих летчиков нашли. Третьего ищут.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о крушении боевого самолета и найденных двух пилотах, котрых отправили в больницу. "Найдены двое лётчиков с самолета, который упал в Красногвардейском округе", — сообщил глава региона.



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