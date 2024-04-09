Мексика и Бразилия подписали договор о создании подкомиссии по многосторонним делам

Дипломаты Мексики и Бразилии подписали договор о создании подкомиссии по многосторонним делам, и на первом заседании этой подкомиссии они обсудили вопросы, связанные с председательством Бразилии в Группе двадцати (G20). Об этом сообщает мексиканский МИД на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сообщении отмечается, что на первом заседании подкомитета по многосторонним делам были рассмотрены вопросы, касающиеся председательства Бразилии в G20, мира и безопасности, прав человека, многостороннего управления и феминистской внешней политики.

Подкомиссия была создана в рамках двусторонней межправительственной комиссии. Мексику на заседании подкомиссии представлял заместитель министра иностранных дел по многостороннему сотрудничеству и правам человека Хоэль Эрнандес Гарсия.

Бразилия с 1 декабря 2023 года председательствует в Группе двадцати. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.