Шойгу поздравил всех юристов Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником

Министр обороны Сергей Шойгу на днях поздравил сотрудников юридической службы ВС РФ.
В поздравлении глава Минобороны отметил, что юристы ВС РФ прекрасно справляются со своими обязанностями, осуществляют грамотное правовое обеспечение Вооружённых сил, следят за законностью принимаемых решений, а также обеспечивают юридическую и социальную защиту участников СВО.
День работников юридической сферы ВС РФ - это профессиональный праздник для всех сотрудников данной области. Отмечается он в России ежегодно 29 марта.
Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"
Южнокорейское новостное издание The Korea Herald опубликовало на страницах одного из номеров карикатуру на теракт в "Крокус Сити Холле".
Российский посол в США прокомментировал отказ американских властей сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом
Американские власти отказались сотрудничать с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия никогда не бегала за США и не выпрашивала никаких подачек.
Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.
Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
Импорт, в противоположность этому, сократился.