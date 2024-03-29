Шойгу поздравил всех юристов Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником

Министр обороны Сергей Шойгу на днях поздравил сотрудников юридической службы ВС РФ.

В поздравлении глава Минобороны отметил, что юристы ВС РФ прекрасно справляются со своими обязанностями, осуществляют грамотное правовое обеспечение Вооружённых сил, следят за законностью принимаемых решений, а также обеспечивают юридическую и социальную защиту участников СВО.

День работников юридической сферы ВС РФ - это профессиональный праздник для всех сотрудников данной области. Отмечается он в России ежегодно 29 марта.