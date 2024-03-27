Путин поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за верное несение службы, выполнение своего долга и следованию тем устоявшимся традициям, которые значимы для России.

Президент также отметил, что Росгвардия прекрасно обеспечила все необходимые меры безопасности на выборах президента РФ и турнире "Игры Будущего". Путин пожелал всего самого наилучшего семьям, родным и близким сотрудников Росгвардии.

27 марта ежегодно отмечается день войск национальной гвардии РФ. Этот профессиональный праздник относится к сотрудникам полиции, Росгвардии, Вооружённых сил РФ и другим подразделениям внутренней/внешней безопасности страны.