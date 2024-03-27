Путин поздравил сотрудников Росгвардии с их профессиональным праздником

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Росгвардию за верное несение службы, выполнение своего долга и следованию тем устоявшимся традициям, которые значимы для России.
Президент также отметил, что Росгвардия прекрасно обеспечила все необходимые меры безопасности на выборах президента РФ и турнире "Игры Будущего". Путин пожелал всего самого наилучшего семьям, родным и близким сотрудников Росгвардии.
27 марта ежегодно отмечается день войск национальной гвардии РФ. Этот профессиональный праздник относится к сотрудникам полиции, Росгвардии, Вооружённых сил РФ и другим подразделениям внутренней/внешней безопасности страны.
Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.
В фильме "Манюня: Приключения в Москве" появится Юрий Никулин
Один из основных исполнительных продюсеров франшизы "Манюня" Гевонд Андреасян заявил, что ведутся съемки очередной части семейной комедии "Манюня", которая будет носить название "Манюня: Приключения в Москве".Продюсер отметил, что они получили разрешение от семьи Юрия Никулина на использование его образа для фильма.
NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.