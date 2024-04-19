Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована вчера в 23:23

Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке прошла церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда, собщает ТАСС.

На Западе пытаются очернить советские победы, считает советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Александр Ким. Генеральный консул Александр Захаров поблагодарил российских дипломатов за поддержку блокадников.

Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.

Более 60 тысяч ветеранов будут награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Из них около 2,5 тысяч знаков были направлены в российские дипломатические представительства за рубежом для вручения блокадникам.

Мир

Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ

Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ

Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.

Читать полностью
За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США

За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США

В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли поз﻿иции сирийских правительственных войск.

Читать полностью

Общество

Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу

Города Северо-Запада посетит турбизнес Петербурга в рамках роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" посетит

Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.

Читать полностью
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

﻿Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.

Читать полностью

Новости