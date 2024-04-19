В генеральном консульстве России в Нью-Йорке прошла церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда, собщает ТАСС.
На Западе пытаются очернить советские победы, считает советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Александр Ким. Генеральный консул Александр Захаров поблагодарил российских дипломатов за поддержку блокадников.
Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.
Более 60 тысяч ветеранов будут награждены почетными знаками "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Из них около 2,5 тысяч знаков были направлены в российские дипломатические представительства за рубежом для вручения блокадникам.
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