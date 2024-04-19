После попадания молнии во взлетно-посадочную полосу. закрылся на ремонт аэропорт Владикавказа, передает ТАСС сообщение Росавиации.
"Аэропорт Владикавказ в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма", — отмечается в сообщении.
В аэропорту есть все необходимые материалы для оперативного ремонта искусственной взлетно-посадочной полосы.
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