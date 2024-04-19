Мировая экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось ранее, сказал председатель Международного валютно-финансового комитета, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, сообщает ТАСС.

Он отметил, что два или год назад, если бы они прогнозировали события предстоящего периода, то были бы более пессимистичны. Однако, по его словам, сейчас ситуация выглядит лучше, чем ожидалось. Инфляция снижается в большинстве стран, и глобальная экономика движется к "мягкой посадке", избегая рецессии.

Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.