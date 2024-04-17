Россия готовится к вооруженному конфликту с НАТО в Арктике, заявил в интервью Welt командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен. Он подчеркнул, что Европа должна инвестировать значительные средства в оборону, чтобы противостоять северному врагу. По его словам, Россия на севере вооружается и строит военные базы.
Генерал также отметил, что если Россия почувствует слабость Запада в этом регионе, то обязательно нападет.
После начала СВО на Украине Норвегия потратила уже 152 миллиарда долларов на вооружение. Видимо, нужен еще один повод, чтобы потратить больше.
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