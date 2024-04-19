Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
С 9 до 10 вечера 19 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки беспилотниками самолетного типа по российским объектам.
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