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Три украинских беспилотникан уничтожили над территорией Белгородской области
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована вчера в 23:05

Три украинских беспилотникан уничтожили над территорией Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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