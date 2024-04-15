Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал неожиданное заявление о стоимости, которую, по его мнению, Израиль заплатил за отражение атаки Ирана. Он назвал сумму в 1 миллиард, но не уточнил, в какой валюте она выражена, сообщает ТАСС.

Напомним, что 13 апреля Иран совершил атаку на Израиль с использованием беспилотников и ракет. Это было ответом на действия Израиля, который, предположительно, уничтожил консульство в Сирии и убил старших офицеров элитных частей ВС Ирана.

Дело в том, что ВС США принимали активное участие в перехвате иранских беспилотников и ракет. Возможно, американские военные делали это не безвозмездно.

Также стало известно, что сегодня Вашингтон передал в СБ ООН документ, касающийся атаки Ирана на Израиль.