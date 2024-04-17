Над Воронежской областью силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает ТАСС. В результате уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа было повреждено промышленное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем был обнаружен и подавлен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, в результате падения беспилотника было повреждено промышленное здание", — написал Гусев.
Ранее, в связи с опасностью атаки беспилотников, на территории Воронежской области был объявлен режим повышенной готовности.
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