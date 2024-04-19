В Череповце, Вологде, Архангельске и Мурманске с 22 по 25 апреля пройдут мероприятия, организованные Комитетом по развитию туризма совместно с Городским туристско-информационным бюро и представителями индустрии гостеприимства Северной столицы.

Петербургские туроператоры, отельеры, музеи и транспортные компании представят свои программы региональному турбизнесу. Важнейшим мероприятием станет деловая встреча, где петербургские участники и региональные туроператоры обсудят перспективы сотрудничества и заключат соглашения о намерениях.

Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.