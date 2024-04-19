В Череповце, Вологде, Архангельске и Мурманске с 22 по 25 апреля пройдут мероприятия, организованные Комитетом по развитию туризма совместно с Городским туристско-информационным бюро и представителями индустрии гостеприимства Северной столицы.
Петербургские туроператоры, отельеры, музеи и транспортные компании представят свои программы региональному турбизнесу. Важнейшим мероприятием станет деловая встреча, где петербургские участники и региональные туроператоры обсудят перспективы сотрудничества и заключат соглашения о намерениях.
Около 35% гостей Северной столицы совмещают путешествие в Петербург с поездками по маршрутам "Серебряного ожерелья" Северо-Запада, а в прошлом году к ним добавились два новых национальных туристских маршрута.
Церемония вручения медалей блокадникам Ленинграда прошла в генконсульстве РФ в Нью-Йорке
Изабелла Светлосанова, которой на момент начала блокады было четыре года, выразила благодарность дипломатам за поддержку и осудила возрождение фашизма.
Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось, сказал представитель МВФ
Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика избежала более сложной ситуации, чем ожидалось ранее.
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.
В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT
Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.