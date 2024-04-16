Некоторые отели могут продлить проживание для туристов, которые не смогли вылететь из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильные ливни. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Артура Мурадяна, который представляет туроператора Space Travel и является вице-президентом АТОР по вопросам выездного туризма.

Туроператоры также готовы покрыть расходы на такси до аэропорта для тех, кто не смог вылететь из-за непогоды.

Кроме того, "Аэрофлот" перенес ряд рейсов из Дубая в Москву из-за неблагоприятных погодных условий.