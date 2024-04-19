Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о необходимости расчистки и углубления русла реки Тобол. Уровень воды в Тоболе в границах Кургана составляет от 10 м 13 см до 11 м. В округах, где паводок прошел, вода стоит на отметке или уходит крайне медленно, сообщает ТАСС.

"Пять лет подряд направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стали очевидными для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка", — написал Шумков.

"Снижение уровня воды будет только по заполнению поймы Тобола ниже нас по течению и прохождению паводка вплоть до Иртыша в районе Тобольска", — пояснил Шумков.