Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
О необходимости расчистки русла реки Тобол сообщил глава Курганской области
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 22:48

О необходимости расчистки русла реки Тобол сообщил глава Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о необходимости расчистки и углубления русла реки Тобол. Уровень воды в Тоболе в границах Кургана составляет от 10 м 13 см до 11 м. В округах, где паводок прошел, вода стоит на отметке или уходит крайне медленно, сообщает ТАСС.

"Пять лет подряд направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стали очевидными для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка", — написал Шумков.

"Снижение уровня воды будет только по заполнению поймы Тобола ниже нас по течению и прохождению паводка вплоть до Иртыша в районе Тобольска", — пояснил Шумков.

Мир

За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США

За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США

В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли поз﻿иции сирийских правительственных войск.

Читать полностью
Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков

Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков

Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.

Читать полностью

Общество

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума

﻿Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.

Читать полностью
В 2024 году одним из главных направлений

В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT

Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.

Читать полностью

Новости