Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о необходимости расчистки и углубления русла реки Тобол. Уровень воды в Тоболе в границах Кургана составляет от 10 м 13 см до 11 м. В округах, где паводок прошел, вода стоит на отметке или уходит крайне медленно, сообщает ТАСС.
"Пять лет подряд направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стали очевидными для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка", — написал Шумков.
"Снижение уровня воды будет только по заполнению поймы Тобола ниже нас по течению и прохождению паводка вплоть до Иртыша в районе Тобольска", — пояснил Шумков.
За сутки 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии авиация коалиции США
В Идлибской зоне деэскалации боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) два раза обстреляли позиции сирийских правительственных войск.
Канал обмена информацией между центробанками создали страны БРИКС, сообщил Рябков
Расширение БРИКС сделало объединение еще более сильным, и это подтверждает первая треть председательства России, сообщает ТАСС.
Грозный выбрали местом проведения Кавказского инвестиционного форума
Форум призван способствовать развитию СКФО, привлечению инвестиций. Проведение форума откроет перед нами широкий спектр возможностей и поможет реализовать амбициозные планы.
В 2024 году одним из главных направлений "Иннопрома" будет IT
Атрашкин отметил, что сектор IT развивается особенно быстро: появляются новые продукты, меняются форматы отношений вендоров с клиентами и растет конкуренция.