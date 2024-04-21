Российским бойцам удалось захватить самый мощный вариант немецкого танка Leopard 2, который был передан ВСУ. Это танк Leopard 2A6. Ранее в соцсетях появилась видеозапись его эвакуации из зоны боевых действий.
Этот танк превосходит по своим возможностям все остальные Leopard 2, предоставленные Украине. Его превосходит только небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в 2010–2020-х годах.
Однако оба типа Leopard 2 оказались весьма уязвимыми в бою. По словам участвующего в спецоперации российского артиллериста Сергея Лазаренко, немецкие танки горят "как спички".
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