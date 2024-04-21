Российским бойцам удалось захватить самый мощный вариант немецкого танка Leopard 2, который был передан ВСУ. Это танк Leopard 2A6. Ранее в соцсетях появилась видеозапись его эвакуации из зоны боевых действий.

."Leopard 2A6, безусловно, является самым мощным вариантом Leopard 2, предоставленным Украине", — пише журнал.

Этот танк превосходит по своим возможностям все остальные Leopard 2, предоставленные Украине. Его превосходит только небольшое количество Leopard 2A7, поступивших на вооружение в 2010–2020-х годах.

Однако оба типа Leopard 2 оказались весьма уязвимыми в бою. По словам участвующего в спецоперации российского артиллериста Сергея Лазаренко, немецкие танки горят "как спички".