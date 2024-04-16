Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 804 сантиметров, согласно данным онлайн-карты, созданной в регионе. По данным онлайн-карты, это показатель по состоянию на 22:00, сообщает ТАСС.
В Курганской области действует режим чрезвычайной ситуации областного масштаба. В регионе может быть затоплено 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, а в зоне подтопления могут оказаться 18718 человек.
По данным на 16 апреля, в зоне паводка в пяти муниципальных округах и в самом Кургане остаются 334 дома и 1148 приусадебных участков. Было эвакуировано более 13 тысяч человек, и действуют 16 пунктов временного размещения.
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